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Царьград

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ВСУ пленили чеченцев из "Ахмата". Соратник Кадырова не стал молчать: "Покажите, скажите позывной"

ВСУ пленили чеченцев из "Ахмата". Соратник Кадырова не стал молчать: "Покажите, скажите позывной"

"Сенсационная новость" о том, что ВСУ пленили чеченцев из "Ахмата", оказалась не совсем такой, какой её представили на Украине.

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