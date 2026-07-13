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Академик Онищенко призвал увеличить возраст молодежи в РФ до 40 лет

Академик Онищенко призвал увеличить возраст молодежи в РФ до 40 лет

Возрастной порог молодёжи в России следует поднять до 40 лет, поскольку в настоящее время люди длительное время сохраняют высокую работоспособность и активность как в умственном, так и в физическом плане.

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Комментарии
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михаил ошкин
Мудрость приходит с возрастом. А иногда возраст приходит один.
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4 н.