Академик Онищенко призвал увеличить возраст молодежи в РФ до 40 лет

Возрастной порог молодёжи в России следует поднять до 40 лет, поскольку в настоящее время люди длительное время сохраняют высокую работоспособность и активность как в умственном, так и в физическом плане.
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