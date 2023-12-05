Пульмонолог Новиков: дети и старики в группе риска по микроплазменной пневмонии

Несколько случаев микоплазменной пневмонии зарегистрировали в России. О том, кто из пациентов входит в повышенную группу риска и как защититься от вируса рассказал Пятому каналу пульмонолог Максим Новиков.
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