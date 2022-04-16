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Смолов обогнал Семака и вышел на рубеж Аршавина

Смолов обогнал Семака и вышел на рубеж Аршавина

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов забил гол в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:0). Для Смолова этот мяч стал 132-м в зачёт символического клуба Григория Федотова.

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