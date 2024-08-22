Сотрудники транспортной полиции в Белогорске помогли женщине, начавшей рожать в пассажирском поезде

На вокзале станции Белогорск Забайкальской железной дороги, во время несения службы, сотрудники ППС Белогорского ЛО МВД России на транспорте старший лейтенант полиции Сергей Крищенко и старшина полиции Сергей Спиридонов обратили внимание на взволнованного проводника вагона только что прибывшего на станцию пассажирского поезда сообщением «Владивосток - Москва», который суетливо что-то искал.
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