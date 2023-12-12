Пашинян теперь на 7 небе от счастья: Из ЕС прислали заветную весточку, бьющую по интересам Баку

Жозеп Боррель сообщил о расширении наблюдательной миссии ЕС до 209 человекГлава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в минувший понедельник сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС приняли важное решение.
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