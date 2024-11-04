"Но кто же подставил премьер-​министра(Мишустина)?" Мини-​детектив с урожаем картошки

Счетовод Сразу обращение к редакции: по итогам ознакомления с данной заметкой, точнее с фактами, которые в ней изложу, прошу снять материал автора Vavilon "Так что у нас в стране с урожаем картошки?" с Пульса или, как минимум, дать к нему пояснение.