Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 402 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

"Но кто же подставил премьер-​министра(Мишустина)?" Мини-​детектив с урожаем картошки

"Но кто же подставил премьер-​министра(Мишустина)?" Мини-​детектив с урожаем картошки

Счетовод     Сразу  обращение к редакции:  по итогам ознакомления  с данной заметкой,  точнее с  фактами,  которые в ней изложу,   прошу  снять   материал  автора  Vavilon   "Так что у нас в стране с урожаем картошки?"    с  Пульса или,  как минимум,   дать к нему  пояснение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВГ
Виктор Горшков
Точность всегда дает РЕАЛЬНОСТЬ чего бы то ни было ,и делать правильные выводы!
Ответить
12 час.
Людмила Фирстова
Чем и занимается автор, он всегда разоблачает таких провокаторов
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх