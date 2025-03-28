К наступлению весенее-летнего сезона дизайнер Леся Печенкина подготовила для читателей простые советы по цветочному декору дома

Цветочные композиции Цветы — это не только прекрасное украшение дома, но и настоящее искусство. Вот несколько идей для создания стильных вещей Букеты и вазоны Чтобы создать стильный букет этой весной, используйте самые разные цветы — тюльпаны, нарциссы, гиацинты, пионы.