Mike1975 В мире, где процветает обман, так важно подвергать сомнению то, что нам преподносят.
Майкл Снайдер: 7 сложных вопросов, которые каждый должен задать себе о «Пёрл-Харборе» для России
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Что сделали американцы за эту атаку самураев? Правильно, скинули ядерную бомбу! Какой будет ответ России?
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3 час.
Вик Норд
Вы учебник истории в школе читали?Хотя бы наискосок?Налёт на базу Пёрл-Харбор был осуществлён в СОРОК ПЕРВОМ году(да и не было ещё у них атомной бомбы),а Хиросиму,и Нагасаки бомбили в СОРОК ПЯТОМ...,когда Япония после ПОЛНОГО разгрома СА(практически)капитулировала,и не было никаких предпосылок,а самое главное,необходимости в этом варварском,массовом убийстве цивильных(гражданских)лиц,то есть геноциде совершённым Труменом,165 тысяч людей,ОДНОМОМЕНТНО убитых америкосами,и ещё 450 тысяч пострадавших от радиации,ожогов,и ударной волны атомного распада,а сколько страдающих от НАСЛЕДСТВЕННЫХ болезней,у потомков выживших(183 тысячи)ДО СИХ ПОР,спустя 70 лет... .А банальная правда скрывалась за банальным политическим жестом,угрожающем Сталину.Для чего?Повторюсь,читайте учебники,хотя бы по истории(и не соровские желательно).
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3 час.
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