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Ван Боммел заявил, что Бельгия рассчитывает как минимум на ничью в матче с Францией

Ван Боммел заявил, что Бельгия рассчитывает как минимум на ничью в матче с Францией

Главный тренер сборной Бельгии Марк ван Боммел поделился ожиданиями от выездного матча 4-го тура Лиги наций против Франции.

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