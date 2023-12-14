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Мировое обозрение

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Россия – не Европа: кому-то – глас народа, а кому-то – собачий лай

Россия – не Европа: кому-то – глас народа, а кому-то – собачий лай

«Многие европейские деятели внешне ведут себя как генерал де Голль, который боролся за интересы Франции с оружием в руках, собрал всё, что было у французов, для того чтобы оказать сопротивление оккупантам.

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