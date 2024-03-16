"Время не на стороне одесситов": представитель одесского подполья рассказал о тяжёлой обстановке

На фото.Подпольщики Одессы. Чем больше проходит времени и чем дальше продвигаются русские воины, освобождая населённые пункты от оккупантов киевского режима, тем больше людей наконец понимают, кто и как долго им лгал.
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