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"Время не на стороне одесситов": представитель одесского подполья рассказал о тяжёлой обстановке

"Время не на стороне одесситов": представитель одесского подполья рассказал о тяжёлой обстановке

На фото.Подпольщики Одессы. Чем больше проходит времени и чем дальше продвигаются русские воины, освобождая населённые пункты от оккупантов киевского режима, тем больше людей наконец понимают, кто и как долго им лгал.

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Комментарии
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Ксения Фотина
Понятно:  выжидается от Ростова папы победа для Одессы мамы ? А души сожженных одесситов в доме профсоюзов не заждались ли?!
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