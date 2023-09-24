Аргументы недели

98 728 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • САША ЛЕПАЕВ
    вот этот капитализм и нужно искоренить в России.сделать социализм а капиталистов и кто не хочет и кто против народа р...В аэропорту Шерем...
  • Сергей Потемкин
    Потом случится революция и всё как всегда. Россия...В аэропорту Шерем...
  • лина любимцева
    Как только Вучич стал "уважать территориальную целостность Украины", сразу и получил.Глава комитета по...

Reuters: Армяне Карабаха уедут в Армению из-за опасений этнических чисток

Reuters: Армяне Карабаха уедут в Армению из-за опасений этнических чисток

Армяне, проживающие на территории Нагорного Карабаха, уедут в Армению из-за опасений этнических чисток.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЮДМИЛА ОШЕВАГРИГОРОВИЧ
Люди уже б.века...живут на этой земле,строят свои дома,вступают в смешанные браки,рожают детей,посещают свой Храм!Остались в составе Азербайджана:где это б.гарант президент Алиев?Защищать свой народ-по конституции на любом языке говорящий&quot;Но кучка завистников -земля им понадобилась и добротные дома...Как в Донбассе:люди не нужны,нужна территория и с оружием пошли исподтишка!Бандитов судить надо!А не вынуждать народ к выселению...Этим &quot;крышакам&quot;в каждой стране &quot;свой тайвань&quot;надо организовать!откуда поколение президентов навыбирали...Доверия народ лишили...
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх