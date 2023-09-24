Reuters: Армяне Карабаха уедут в Армению из-за опасений этнических чисток

ЛЮДМИЛА ОШЕВАГРИГОРОВИЧ

Люди уже б.века...живут на этой земле,строят свои дома,вступают в смешанные браки,рожают детей,посещают свой Храм!Остались в составе Азербайджана:где это б.гарант президент Алиев?Защищать свой народ-по конституции на любом языке говорящий"Но кучка завистников -земля им понадобилась и добротные дома...Как в Донбассе:люди не нужны,нужна территория и с оружием пошли исподтишка!Бандитов судить надо!А не вынуждать народ к выселению...Этим "крышакам"в каждой стране "свой тайвань"надо организовать!откуда поколение президентов навыбирали...Доверия народ лишили...