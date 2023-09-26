Канада побила все мыслимые и немыслимые рекорды по количеству созданных мемов. В фотоколлажах так или иначе участвуют три знаковых изображения — флаг страны, ее премьер Джастин Трюдо и нацистская символика на любой вкус.
В Канаде извинились за чествование эсэсовца
Комментарии
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Игорь Ямкач
Прихлебалты давно своих эссесовцев всячески превозносят и как то никто на западе этого не замечает. Канада это просто еще один пробный шаг, проверка, смотрят, как мир, поглотит или нет и через некоторое время повторят еще где нибудь.
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12 час.
Влад Владимиров
Канаде, прежде всего, всегда надо думать головой... А не отключать свой головной мозг, в угоду пафоса с бахвальством... Эпатаж Табаки стал там обычным для их Джастина Трюдо... Что может быть тут для их страны, ну, очень плохим вариантом...
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11 час.
Зоя
канада-это та страна .котораяч стала пристанищем всех бандеровцев ,власовцев и других фашистких прихвостней после войны....и чему тут удивляться...
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8 час.
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