В Канаде извинились за чествование эсэсовца

Игорь Ямкач Прихлебалты давно своих эссесовцев всячески превозносят и как то никто на западе этого не замечает. Канада это просто еще один пробный шаг, проверка, смотрят, как мир, поглотит или нет и через некоторое время повторят еще где нибудь.

Влад Владимиров Канаде, прежде всего, всегда надо думать головой... А не отключать свой головной мозг, в угоду пафоса с бахвальством... Эпатаж Табаки стал там обычным для их Джастина Трюдо... Что может быть тут для их страны, ну, очень плохим вариантом...