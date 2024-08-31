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Бестиарии: средневековые легенды о мифических и реальных зверях

Бестиарии: средневековые легенды о мифических и реальных зверях

Бестиарий — средневековая книга зверей — был одним из самых популярных иллюстрированных текстов в Северной Европе в средние века и представлял собой разновидность рукописи с изображениями как реально существующих и всем знакомых животных, так и совершенно фантастических тварей, придуманных христианской моралью.

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