Бестиарии: средневековые легенды о мифических и реальных зверях

Бестиарий — средневековая книга зверей — был одним из самых популярных иллюстрированных текстов в Северной Европе в средние века и представлял собой разновидность рукописи с изображениями как реально существующих и всем знакомых животных, так и совершенно фантастических тварей, придуманных христианской моралью.