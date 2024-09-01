Saudi Arabia Snooker Masters 2024. Обзор матчей третьего раунда

Завершились дневные матчи третьего раунда турнира Saudi Masters 2024 в Эр-Рияде, по итогам которых Хоссейн Вафаей, Джо О’Коннор, Тепчайа Ун-Ну, Стюарт Бинхэм и Рори Тор забронировали места в следующем этапе, сообщает WST Хоссейн Вафаей (фото: WST)Все Новости и результаты Saudi Masters 2024 Saudi Masters 2024.