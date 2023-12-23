Взломали аккаунт на Госуслугах. Зачем мошенникам ваш аккаунт и что теперь делать

Что делать владельцу аккаунта на Госуслугах, чтобы защитить себя от взлома или его последствийРоссийский портал государственных услуг, известный как «Госуслуги»,\u000A—\u000Aэто онлайн-платформа, предназначенная для предоставления гражданам и жителям\u000AРоссии удобного доступа к различным государственным и муниципальным услугам.