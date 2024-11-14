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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Согласно опросу, более 90% игроков оказались не в восторге от Dragon Age: The Veilguard Drag...

Согласно опросу, более 90% игроков оказались не в восторге от Dragon Age: The Veilguard Drag...

Согласно опросу, более 90% игроков оказались не в восторге от Dragon Age: The VeilguardDragon Age: The Veilguard вышла совсем недавно и была положительно встречена критиками, однако фанаты в массе своей критиковали игру задолго до ее выхода.

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