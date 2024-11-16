Горожане смогут узнать больше об интеллектуальных видах спорта на Интеллиаде 16 и 17 ноября

Горожане и гости столицы смогут больше узнать о самых популярных интеллектуальных спортивных дисциплинах — шахматах, шашках и го — 16 и 17 ноября на Первой Московской Интеллиаде, которая проходит в павильоне №57 «Россия — моя история» на ВДНХ при поддержке столичного Департамента спорта.
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