Горожане смогут узнать больше об интеллектуальных видах спорта на Интеллиаде 16 и 17 ноября

Горожане и гости столицы смогут больше узнать о самых популярных интеллектуальных спортивных дисциплинах — шахматах, шашках и го — 16 и 17 ноября на Первой Московской Интеллиаде, которая проходит в павильоне №57 «Россия — моя история» на ВДНХ при поддержке столичного Департамента спорта.