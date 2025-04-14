«Ленфильм» планирует сохранить статус государственной кинофабрики

Понедельник, 14 апреля. «Крым 24».Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Надежда Андрющенко в беседе с «Петербургским дневником» заявила, что главной задачей киностудии является сохранение статуса отечественной кинофабрики.
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