Николай Анфалов. Европейцы снова начали искать собственного переговорщика с Путиным, сообщило Politico.
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