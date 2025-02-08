Глава Минпромторга посетил петербургский завод «Вириал»

Предприятие ежегодно выпускает более 4 млн изделий из твердого сплава и технической керамики Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также руководитель КППиТ Александр Ситов в рамках рабочего визита посетили петербургский завод «Вириал».
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