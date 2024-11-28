Россиянам рассказали про новые схемы мошенников в Телеграм

Алла Храпунова отмечает, что взломы аккаунтов идут в огромном количестве Друг подарил премиум-подписку в Telegram? Не спешите активировать ссылку, рассказала радио Sputnik рассказала куратор и эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.
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