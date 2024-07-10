Саудовский ультиматум: Кража русских активов – Катастрофа для Европы

ИМ

Ильдус Мамлеев

Европа допиздел@сть, и писец по добрался не заметно, откуда и не ждали. Скоро они за Россией бегать будут, что бы мы забрали свои активы в виде реального золота. Иначе всё край экономику можно спустить в унитаз, однако.