В Нижегородской области спустили на воду судно для подготовки морских вертолетчиков

Отмечается, что морское судно относится к проекту 14400. Оно было заложено в 2018 году. Предполагается, что оно отправится в Ейск, где будет обеспечивать работу 859-го Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ.
Отмечается, что морское судно относится к проекту 14400. Оно было заложено в 2018 году. Предполагается, что оно отправится в Ейск, где будет обеспечивать работу 859-го Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ.
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