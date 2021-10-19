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В Нижегородской области спустили на воду судно для подготовки морских вертолетчиков

В Нижегородской области спустили на воду судно для подготовки морских вертолетчиков

Отмечается, что морское судно относится к проекту 14400. Оно было заложено в 2018 году. Предполагается, что оно отправится в Ейск, где будет обеспечивать работу 859-го Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ.

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