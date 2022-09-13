Глава Харьковской военно-гражданской администрации заявил, что в захваченных ВСУ населенных пунктах расстреливают людей

Как сообщает глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, украинские военные и наемники из других государств расстреливают мирных жителей в занятых ВСУ городе Купянск и поселке Великий Бурлук Харьковской области.
Как сообщает глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, украинские военные и наемники из других государств расстреливают мирных жителей в занятых ВСУ городе Купянск и поселке Великий Бурлук Харьковской области.
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