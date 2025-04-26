Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 26 апреля

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Михайловское и Турья Сумской области.