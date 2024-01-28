Симоньян призывает восстановить ясли времен СССР

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высказала идею о восстановлении системы яслей, существовавшей в Советском Союзе, как одного из возможных шагов для решения демографических проблем .
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