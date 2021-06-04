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Дорога в тартарары, или Теория полой земли

Дорога в тартарары, или Теория полой земли

Дорога в тартарары, или Теория полой земли Вера в потусторонний мир существует столько, сколько цивилизация.

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Юрий Ильинов
Натали Портман и Жан Рено на съёмках фильма "Леон" - 1994 год. Это была первая роль в кино талантливой актрисы Натали Портман, ей не было и 13 лет. Жан Рено специально сделал своего персонажа слегка заторможенным, чтобы у зрителей не возникло и мысли, что Леон может заинтересоваться маленькой Матильдой как женщиной.

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