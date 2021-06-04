ДрузьяПрогрессДорога в тартарары, или Теория полой земли Дорога в тартарары, или Теория полой земли Вера в потусторонний мир существует столько, сколько цивилизация.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновНатали Портман и Жан Рено на съёмках фильма "Леон" - 1994 год. Это была первая роль в кино талантливой актрисы Натали Портман, ей не было и 13 лет. Жан Рено специально сделал своего персонажа слегка заторможенным, чтобы у зрителей не возникло и мысли, что Леон может заинтересоваться маленькой Матильдой как женщиной.Комментировать
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