Около 150 кг прекурсоров наркотических средств изъяли сотрудники полиции в Чувашии

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республики получили информацию о том, что через регион следует межрегиональный курьер с крупной партией прекурсоров наркотических средств.
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