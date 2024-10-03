В квитанциях ЖКХ появилась новая строка – касается владельцев квартир в многоэтажках: уже с 1 октября по ней нужно заплатить Ольга БезродняяВладельцы квартир в многоэтажках скоро получат обновленные квитанции по ЖКХ.
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