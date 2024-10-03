НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

304 подписчика

В квитанциях ЖКХ появилась новая строка – касается владельцев квартир в многоэтажках: уже с 1 октября по ней нужно заплатить

В квитанциях ЖКХ появилась новая строка – касается владельцев квартир в многоэтажках: уже с 1 октября по ней нужно заплатить

В квитанциях ЖКХ появилась новая строка – касается владельцев квартир в многоэтажках: уже с 1 октября по ней нужно заплатить Ольга БезродняяВладельцы квартир в многоэтажках скоро получат обновленные квитанции по ЖКХ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх