В квитанциях ЖКХ появилась новая строка – касается владельцев квартир в многоэтажках: уже с 1 октября по ней нужно заплатить Ольга БезродняяВладельцы квартир в многоэтажках скоро получат обновленные квитанции по ЖКХ.