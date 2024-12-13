Додон: "Нынешние условия интеграции в ЕС во многом противоречат интересам молдаван" 

В Молдове любая власть будет вести переговоры о евроинтеграции, поскольку соответствующие поправки внесены в Конституцию по итогам референдума, однако нынешние условия интеграции во многом противоречат интересам молдаван.
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