Мужчина спас от лесного пожара олененка и малыша-рысь

ДругМужчина спас от лесного пожара олененка и малыша-рысь Джордж работает спасателем, он видел лесные пожары не раз и знал, какой урон природе и животным наносит огонь.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей БалашовВот так дела... Но все равно с рысью надо не терять бдительности - как никак хищник, хоть и ручной... Тому пример семьи Берберовых...Элеонора КоганМолодец мужчина, спас от огня зверяток и приручил их!!!!Vladimir LioubimcevВ доме живут киски и телята...Комментировать
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