Друг

7 774 подписчика

Мужчина спас от лесного пожара олененка и малыша-рысь

Мужчина спас от лесного пожара олененка и малыша-рысь

Джордж работает спасателем, он видел лесные пожары не раз и знал, какой урон природе и животным наносит огонь.

Вернуться к статье
33
Обсудить
Андрей Балашов
Вот так дела... Но все равно с рысью надо не терять бдительности - как никак хищник, хоть и ручной... Тому пример семьи Берберовых...
Элеонора Коган
Молодец мужчина, спас от огня зверяток и приручил их!!!!
Vladimir Lioubimcev
В доме живут киски и телята...

Картина дня

наверх