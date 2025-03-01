В ФРГ усомнились в верности решения Зеленского читать нотации Трампу под камерами

Украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли сделал «умный шаг», попытавшись заставить американского лидера Дональда Трампа и его вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса «замолчать» и читать им нотации перед камерами.
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