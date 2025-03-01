Политика как он...
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Политика как она есть

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В ФРГ усомнились в верности решения Зеленского читать нотации Трампу под камерами

В ФРГ усомнились в верности решения Зеленского читать нотации Трампу под камерами

Украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли сделал «умный шаг», попытавшись заставить американского лидера Дональда Трампа и его вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса «замолчать» и читать им нотации перед камерами.

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Комментарии
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Юна
Ой, да эти девочки скоро помирятся!
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22 час.
Вадим Лебедев
Просто Трамп, теперь возьмёт всё даром - но уже без Зе...
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20 час.
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