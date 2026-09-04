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От отказа от МГУ и роли в «Не родись красивой» до переосмысления брака и новой любви: как сложилась судьба Юлии Такшиной

От отказа от МГУ и роли в «Не родись красивой» до переосмысления брака и новой любви: как сложилась судьба Юлии Такшиной

Роль экстравагантной и расчетливой секретарши Вики Клочковой в сериале «Не родись красивой» сделала Юлию Такшину знаменитой на всю страну.

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