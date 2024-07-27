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МЧС предупредило петербуржцев о дождях с грозами в субботу

МЧС предупредило петербуржцев о дождях с грозами в субботу

В Санкт-Петербурге 27 июля ожидается ухудшения погодных условий. МЧС сообщает о грозах и ливнях. По информации, предоставленной пресс-службой Главного управления МЧС России по Петербургу, на основе данных ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей города ожидает ухудшение погодных условий.

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