В России разрешили продажу средств экстренной контрацепции без рецепта

Минздрав изменил правила продажи лекарств. Согласно сообщению издания «Коммерсант», средства экстренной контрацепции с левоноргестрелом, синтетическим гормоном прогестогеном, теперь доступны для покупки в аптеках без рецепта.
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