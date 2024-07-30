Правительство нашло нарушения в идее запретить аборты

Идея о запрете проведения абортов в частных клиниках по всей стране была высказана нижегородскими депутатами, однако правительство считает, такие поправки противоречат закону и нуждаются в серьезной переработке.
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