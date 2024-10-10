Проблемы в семье: что известно о 13-летей девочке, убившей сестренок

Случай, произошедший в Тольятти, шокировал всю страну globallookpress.com/Shatokhina Natalia Школьница Милана, которой исполнилось всего 13 лет, жестоко расправилась над маленькими единоутробными сестрами.
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