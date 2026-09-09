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Новости Липецка

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Названы размеры избирательных фондов кандидатов из Липецкой области

Названы размеры избирательных фондов кандидатов из Липецкой области

«Бизнес Журнал. Центр» составил рейтинг кандидатов в Госдуму по размерам избирательных фондов. Липецкую область в списке представили Татьяна Дьяконова с фондом в 11,1 млн рублей и Сергей Курбатов, у которого на кампанию сформирован фонд в 7,01 млн рублей.

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