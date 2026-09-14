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ТАСС

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Моряки-тихоокеанцы установили мемориальный знак для жителей Охотска

Моряки-тихоокеанцы установили мемориальный знак для жителей Охотска

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Экипажи большого десантного корабля (БДК) "Ослябя" и морского тральщика "Анатолий Шлемов" Тихоокеанского флота (ТОФ) установили мемориальный знак для жителей Охотска в ходе акции "Тихоокеанская слава.

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