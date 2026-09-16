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Нижегородская правда

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Фармэксперт разъяснил, в каких случаях можно вернуть купленные лекарства

Фармэксперт разъяснил, в каких случаях можно вернуть купленные лекарства

Покупка лекарственных препаратов — это важный и ответственный процесс, который требует особого внимания.

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