Во Владимирской области будут судить за фиктивный брак гусевчанку и азербайджанца

Гражданин Азербайджана заплатил за право оформить себе гражданство России через брак.Прокуратура города Гусь-Хрустальный подала в суд иск с требованием признать фиктивным брак между 50-летней гусевчанкой и 33-летним гражданином Азербайджана.
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