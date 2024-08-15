Президент Южной Кореи представил видение «мирного и свободного» объединения с КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель представил свое видение «мирного и свободного» объединения с КНДР, а также выступил с призывом содействовать созданию изменений в Северной Корее, чтобы у ее жителей «открылись глаза».
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