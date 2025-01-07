Пострадавшим при взрыве газа в Петрозаводске выплатят компенсацию

Нуждающихся в жилье разместили в гостинице в центре города Создана комиссия по установлению фактов нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества пострадавших в результате взрыва газа на Луначарского.
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