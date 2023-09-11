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Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Тюмени

Альфа-Банк Чемпионат России по летнему биатлону-2023/24 Тюмень Расписание трансляций 16 сентября, суббота Спринт, мужчины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета Спринт, женщины 12:00 Матч ТВ, Матч! Планета 17 сентября, воскресенье Эстафета, мужчины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета Эстафета, женщины 12:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета 19 сентября, вторник Индивидуальная гонка, мужчины 9:00 Индивидуальная гонка, женщины 12:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, указаны только прямые трансляции.

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