Политика как он...
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Политика как она есть

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В московском метро школьники с пистолетом напали на пассажира

В московском метро школьники с пистолетом напали на пассажира

Двое вооруженных школьников напали на подростка прямо в вагоне московского метро. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, преступление было совершено, когда поезд следовал по Троицкой линии.

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