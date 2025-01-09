В московском метро школьники с пистолетом напали на пассажира

Двое вооруженных школьников напали на подростка прямо в вагоне московского метро. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, преступление было совершено, когда поезд следовал по Троицкой линии.
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