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Первое клиническое испытание стволовых клеток при болезни Паркинсона показало безопасность и биологическую активность терапии

Первое клиническое испытание стволовых клеток при болезни Паркинсона показало безопасность и биологическую активность терапии

Новые результаты исследования STEM-PD (клиническое испытание по пересадке дофаминергических клеток) представили на ежегодной встрече Международного общества по исследованию стволовых клеток в Монреале (Канада).

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