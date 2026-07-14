Первое клиническое испытание стволовых клеток при болезни Паркинсона показало безопасность и биологическую активность терапии

Новые результаты исследования STEM-PD (клиническое испытание по пересадке дофаминергических клеток) представили на ежегодной встрече Международного общества по исследованию стволовых клеток в Монреале (Канада).
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