Охрана вывела Нурмагомедова со стадиона после победы Махачева на турнире UFC 302

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов был выведен за пределы стадиона сотрудниками охраны после победы Ислама Махачева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 302) над американцем Дастином Порье.
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