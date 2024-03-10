В УрФУ зафиксировали вспышку кори

В Уральском федеральном университете (УрФУ) среди студентов зафиксировали заболевания корью. Об этом рассказали учащиеся, отметив, что заражение выявили в институте радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ).
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